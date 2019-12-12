Samsung представила смартфон Galaxy A51

Samsung анонсировала во Вьетнаме смартфон Galaxy A51. Аппарат получил 6,5-дюймовый дисплей Infinity-O Super AMOLED с соотношением сторон 20:9, однокристальную систему Exynos 9611 с объёмом ОЗУ до 8 Гбайт, связку из четырёх модулей: 48-Мп основного, 12-Мп сверхширокоугольного на 123°, 5-Мп с макрообъективом и 5-Мп датчика глубины. Фронтальная 32-Мп камера разместилась в перфорированном вырезе экрана. Аппарат поддерживает технологию продвинутой стабилизации Super Steady Video, которая эффективно минимизирует дрожания при съёмке с рук.

Телефон оснащён встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, отдельными слотами для двух SIM-карт и microSD, имеет зеркальную заднюю панель, которая переливается различными оттенками. A51 оснащён батареей на 4000 мА·ч (3 часа разговора, 3 часа просмотра фильмов и 10 часов прослушивания музыки при 10 минутах зарядки) с технологией скоростной 15-Вт зарядки.

Samsung Galaxy A51 выпускается в чёрном, белом, синем и розовом исполнениях по цене 7 990 000 вьетнамских донг (около $346) за версию 6/128 Гбайт и будет доступен для предварительного заказа с 16 декабря, а в продажу во Вьетнаме поступит 27 декабря. Все предварительные заказы получают беспроводную Bluetooth-гарнитуру Samsung C&T ITFIT A08C и внешний аккумулятор питания Samsung на 10 000 мА·ч.