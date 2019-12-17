МТС запустил сервис «Бизнес Поиск»

Мобильный оператор МТС запускает сервис «Бизнес Поиск» с возможностью контроля маршрута сотрудников, чья работа связана с перемещениями.

В основе работы сервиса лежит технология, позволяющая определять местоположение SIM-карт абонентов по сигналам базовых станций во всех сетях мобильного оператора. Координаты можно отслеживать в режиме реального времени с помощью WEB-интерфейса.

Помимо геолокации, в «Бизнес Поиске» доступны автоматизация отслеживания и просмотр истории перемещений. Пользователь сервиса может наносить объекты своей компании на карту и устанавливать геозоны. А с помощью уведомлений узнавать о каждом посещении выбранных мест. Данные о перемещениях собираются в детализированный отчет, который позволит проанализировать эффективность действий сотрудников.

Сервисом могут воспользоваться абоненты МТС — юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для подключения услуги «Бизнес Поиск» обращайтесь к персональному менеджеру либо в любой отдел по обслуживанию юридических лиц МТС.

В течение 60 дней с момента первого подключения сервиса «Бизнес Поиск» абонентская плата составит 0 рублей. Далее стоимость пользования сервисом зависит от количества отслеживаемых абонентов.