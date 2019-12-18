Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01

Компания продолжает серию анонсов смартфонов линейки Galaxy A. Новая модель станет самой доступной и компактной за счет небольшого дисплея и маленьких рамок.

Galaxy A01 получил дисплей с диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 19:8, но разрешение всего HD+. Фронтальная камера спрятана в каплевидном вырезе, от сканера отпечатков пальцев отказались ради экономии. Зато у смартфона двойная камера. Основная с разрешением 13 Мп, а вторая — дополнительный модуль на 2 Мп для программного размытия фона, так называемый датчик глубины.

Компания не назвала точную модель процессора, у него восемь ядер с максимальной частотой 1,95 ГГц. Памяти не пожалели — 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной, есть слот для microSD карт до 512 ГБ. Еще в него поставили аккумулятор на 3000 мАч, для таких характеристик его должно хватить на минимум на сутки.

Samsung пока официально не объявила цену на Galaxy A01 — скорее всего, он будет стоить на уровне предыдущего Galaxy A10.