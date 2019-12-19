Компания AOC объявила о продлении поддержки G2 Esports, одной из самых известных киберспортивных организаций в мире.



AOC и G2 Esports решили продолжить успешное сотрудничество, которое началось в январе 2018 года. AOC, один из ведущих производителей мониторов для игр и киберспорта, предоставляет G2 тренировочное оборудование, в котором применяются передовые технологии. Благодаря этому G2 добивается высокой точности и эффективности на тренировках и соревнованиях. Результатом сотрудничества также стала специальная версия игрового монитора, разработанная для G2 и их фанатов.



G2 вновь и вновь показывает себя одной из лучших организаций на мировой арене киберспорта и недавно заняла второе место на чемпионате мира по League of Legends. Кроме того, G2 успешно выступила на соревнованиях по CS:GO, Hearthstone, Rocket League, Sim-Racing, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Playerunknown’s Battlegrounds. Состав G2 остается одним из лучших в мире с самого основания клуба в 2013 году.



Всем командам G2 и влиятельным обозревателям, будут предоставлены производительные игровые мониторы, например, AOC AGON AG251FZ. Их отзывы помогут сделать первоклассные устройства AOC еще лучше. Такое сотрудничество даст новый опыт игрокам G2 Esports, обозревателям, создателям контента и фанатам. Однако оно не ограничивается техническими аспектами. В следующем году AOC и G2 вместе примут участие в выставках, местных турнирах, розыгрышах призов и других интересных мероприятиях.