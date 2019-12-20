В МТС снизились цены на Samsung Galaxy A10, A20s и A70

C 20 декабря в сети салонов и интернет-магазине МТС ряд смартфонов Samsung стал еще доступнее. Снижение цен коснулось моделей Galaxy A10, A20s и A70.

Samsung Galaxy A70 стал дешевле на 60 белор. рублей. Эту модель, оснащеную тройной камерой на 32+8+5 Мп, батареей емкостью 4500 мАч, 128 Гб внутренней памяти и 6 Гб оперативной, сейчас можно приобрести за 819 белор. рублей.

Samsung Galaxy A20s получил камеру на 13+8+5 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч, 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти. Его стоимость снизилась на 50 белор. рублей и в настоящий момент составляет 369 белор. рублей.

Бюджетник Samsung Galaxy A10, снабженный двойной камерой на 13+5 Мп, батареей на 3400 мАч, 32 Гб постоянной памяти и 2 Гб оперативной, подешевел до 269 белор. рублей.