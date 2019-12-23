Apple заплатит $1,5 млн за взлом iPhone

Apple открыла информацию о том, как работает система сбора багов. Компания готова заплатить человеку, который обнаружит серьезную проблему в безопаности устройств и сервисов.

Раньше сообщать о проблемах в Apple могли только избранные хакеры по приглашением. Теперь попытаться получить вознаграждение за найденную уязвимость может любой желающий. На сайте Apple для разработчиков есть целый список условий и требований, которые нужно выполнить.

Также компания опубликовала прайс с расценками на уязвимость. Чем серьезнее проблема, тем больше за нее заплатят. Например, за доступ к чужим данным в облаке iCloud или обход экрана блокировки айфона можно получить $100 тысяч. За удаленный взлом iPhone без дополнительных действий со стороны жертвы заплатят миллион долларов.

Если уязвимость обнаружена на стадии бета-теста системы, то можно получить бонус в 50%. Итого максимальное вознаграждение за «дыру» в безопасности — $1,5 миллиона.