В МТС можно купить cмартфон Huawei Y6 2019 за 1 рубль при покупке Huawei nova 5T 6

С 25 декабря в сети салонов и интернет-магазине МТС при покупке смартфона Huawei nova 5T 6/128 Гб можно дополнительно приобрести еще один всего за 1 рубль – это будет Huawei Y6 2019.

Huawei nova 5T – высокопроизводительный смартфон с флагманскими характеристиками и премиальным дизайном. Он оснащен основной камерой с четырьмя объективами на 48+16+2+2 Мп и селфи-камерой на 32 Мп. Комфортную работу с приложениями обеспечивают мощный 8-ядерный процессору Kirin 980 и 6 Гб оперативной памяти.

Huawei Y6 2019 – бюджетный аппарат с большими возможностями. Он получил экран с диагональю 6,09 дюйма, камеры на 13 и 8 Мп, 2 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти. Его задняя панель выглядит весьма стильно благодаря стилизации под кожу. Цена Huawei Y6 2019 вне акции – 239 белор. рублей.

Приобрести Huawei nova 5T 6/128 Гб можно за 999 белор. рублей.

Количество приобретаемых единиц Huawei Y6 2019 за 1 рубль (при их наличии) ограничено условием не более 1 единицы на 1 смартфон Huawei nova 5T. Юридические лица не могут приобретать Huawei Y6 2019 по данной цене. В случае возврата по гарантии смартфона Huawei Y6 2019, приобретенного в рамках текущей акции, денежные средства возвращаются без перерасчета – в размере, уплаченном на момент реализации.