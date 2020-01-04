Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite получили флагманские функции

Компания Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Новинки, как сообщает компания, получили флагманские функции при доступной цене, включая передовые возможности камеры, электронное перо S Pen, качественный дисплей и мощный аккумулятор.

Обе модели оснащены 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED Plus с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек, плотность пикселей — 394 ppi), а также имеют на борту батарею ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 128 Гбайт.

Galaxy S10 Lite построен на восьмиядерном процессоре Snapdragon 855 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, а у модели Galaxy Note10 Lite за производительную работу отвечает фирменный восьмиядерный процессор Exynos 9810.

Обе новинки получили тройную основную камеру и фронтальную с разрешением 32 Мп и максимальной диафрагмой f/2,2 для съёмки селфи. У Galaxy S10 Lite основная камера включает широкоугольный 48-Мп модуль (f/2,0) с новой системой оптической стабилизации изображения Super Steady OIS, ультраширокоугольный 12-Мп модуль (f/2,2) и 5-Мп макромодуль (f/2,4). А у модели Galaxy Note10 Lite основная камера построена на ультраширокоугольном 12-Мп модуле (f/2,2), широкоугольном модуле 12-Мп (f/1,7) и телеобъективе с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/2,4.

Galaxy Note10 Lite поставляется с фирменным электронным пером S Pen. Благодаря поддержке стандарта Bluetooth Low-Energy (BLE) можно переключать слайды презентации, управлять видеоконтентом или делать снимки всего лишь одним нажатием на клавишу S Pen.

Обе модели поставляются с экосистемой приложений и сервисов Samsung, включая Bixby, Samsung Pay и Samsung Health. Защиту данных, хранящихся в смартфонах, обеспечивает платформа Samsung Knox.

Смартфоны Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite поступят в продажу в России в середине января в чёрном, синем, белом цветах для Galaxy S10 Lite и чёрном, красном и белом цветах для Galaxy Note10 Lite.