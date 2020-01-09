Samsung выпустила смартфон Galaxy Xcover Pro

Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон из серии защищенных гаджетов Xcover. Модель получила название Galaxy Xcover Pro, и это один из немногих современных смартфонов, наделенных съемным аккумулятором.

Galaxy Xcover Pro рассчитан на использование в экстремальных для техники условиях. Его усиленный корпус получил защиту от ударов и падений в соответствии со набором рекомендаций MIL STD 810G, а также защиту от воды и пыли IP68. Это означает, что смартфон полностью пыленепроницаемый, и что он может пережить нахождение в воде в течение 30 минут на глубине до 1 метра.

Следует учесть, что класс IP68 подразумевает защиту только от пресной воды: морская, даже если не проникнет внутрь корпуса, после испарения оставит в разъемах и под кнопками отложения солей, что в итоге все же может потребовать ремонта устройства.

Galaxy Xcover Pro оценен производителем ровно в 500 евро. Он существует в единственной комплектации, и Samsung начнет его продажи 31 января 2020 г., однако поначалу смартфон будет доступен лишь в одной стране мира – в Финляндии.