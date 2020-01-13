Киберпреступники используют бренд Adidas для фишинговых атак

Международная антивирусная компания ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей WhatsApp. Мошенники распространяли при помощи популярного мессенджера сообщения о том, что Adidas празднует юбилей и дарит футболки и обувь. 

Для получения подарков пользователей призывают перейти по ссылке.  На первый взгляд объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга. 

Так, ссылка в сообщении поддельная и не ведет на официальный сайт компании Adidas, несмотря на то, что содержит наименование бренда. Кроме того, в объявлении используется старый логотип Adidas. 

Примечательно, что используемый фишерами домен зарегистрирован всего несколько месяцев назад. Переходя по ссылке из объявления, пользователь попадает на страницу с опросом. После его прохождения появляется уведомление об обработке ответов. Затем для получения подарков пользователю предлагается разослать сообщение о конкурсе 20 контактам. Таким образом фишинговая кампания продолжается разрастаться.

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Я не понял из статьи эротического смысла данных действий.