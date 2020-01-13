Рассекречен новый флагман Xiaomi

Менеджер по новой продукции компании Xiaomi Ванг Тенг Томас раскрыл подробную информацию о возможностях нового флагманского смартфона Mi 10. Смартфон призван конкурировать с грядущими топовыми гаджетами компаний Samsung, LG, OnePlus и др., и его презентация состоится раньше, чем перечисленные компании покажут собственные новинки.

Ванг Тенг Томас рекомендовал всем, кто заинтересован в покупке Mi 10, дождаться китайского Нового года, который по восточному календарю наступит 25 января 2020 года. Праздновать это событие все жители Китая будут с 25 января по 10 февраля 2020 г. Топ-менеджер Xiaomi не уточнил, когда именно состоится презентация флагмана, но это случится определенно не позднее 10 февраля 2020 г. – в конце 2019 г. представители Xiaomi сообщали, что премьера пройдет за несколько дней до презентации новых смартфонов Samsung серии Galaxy S. Их анонс, как известно, назначен на 11 февраля 2020 г.

Xiaomi, пишет ресурс Gizmochina, может выпустить сразу две модификации Mi 10 – обычную и Pro, по аналогии с прошлогодними Mi 9 и Mi 9 Pro. Их цена может варьироваться от $505 до $720 при заказе из Китая.