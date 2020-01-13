Сертифицирован первый смартфон Nokia с предустановленной Android 10

На сайте организации Wi-Fi Alliance, по сообщениям сетевых источников, появилась информация о новом смартфоне Nokia, который готовит к выпуску компания HMD Global.

Аппарат имеет кодовое обозначение TA-1234. Его упоминание ещё осенью прошлого года появилось на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). А это означает, что устройство готовится к выходу на европейский рынок.

Как теперь стало известно, модель TA-1234 может стать первым смартфоном Nokia на процессоре Qualcomm Snapdragon 665. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. В состав процессора входит модем LTE Category 12, обеспечивающий скорость загрузки данных до 600 Мбит/с.

Говорится также, что TA-1234 станет первым аппаратом Nokia, поставляющимся с операционной системой Android 10 «из коробки». На сайте Wi-Fi Alliance отмечается, что смартфон наделён двухдиапазонным (2,4 ГГц и 5 ГГц) адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11n.

Прочие характеристики новинки пока не раскрываются. Наблюдатели считают, что официальная презентация аппарата состоится на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2020, которая пройдёт в испанской Барселоне с 24 по 27 февраля.