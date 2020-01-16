Apple iPhone Xs можно приобрести в МТС от 95 рублей в месяц

В сети салонов и интернет-магазине МТС смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max можно приобрести в рассрочку с ежемесячным платежом от 95 белор. рублей.

iPhone Xs и iPhone Xs Max оснащены Super Retina OLED-дисплеем c высокими показателями яркости и контрастности. Высокое качество фотографий обеспечивает основная двойная камера на 12+12 Мп и селфи-камера на 7 Мп. Оба аппарата защищены от попадания воды и пыли согласно стандарту IP68.

Основные отличия между двумя моделями заключаются в размере экрана и емкости батареи. Так, iPhone Xs получил экран с диагональю 5,8 дюймов, аккумулятор на 2658 мАч, а iPhone Xs Max — 6,5-дюймовый экран и аккумулятор на 3174 мАч.

Версию iPhone Xs с 64 Гб памяти можно приобрести за 1799 белор. рублей, при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 190,81 белор. рубля, а на два года — 95 белор. рублей. Версии с 256 и 512 Гб памяти доступны за 2199 и 2599 белор. рублей соответственно. При годовой рассрочке ежемесячный платеж в зависимости от объема памяти составит 227,18 рубля или 299,90 рубля, рассрочка на два года составит 21,69 белор. рубля или 173,86 белор. рубля.

Смартфоны iPhone Xs Max доступны в двух вариантах: со внутренним накопителем на 64 и на 256 Гб. Они продаются за 2299 и 2599 белор. рублей соответственно. При рассрочке на год в зависимости от объема памяти ежемесячный платеж составит 236,27 белор. рубля или 263,54 белор. рубля, а при рассрочке на два года — 126,04 или 143,43 белор. рубля.