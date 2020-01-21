Microsoft выпустила анализатор исходного кода для поиска уязвимостей

Microsoft выпустила «Microsoft Application Inspector», кросс-платформенный инструмент с открытым исходным кодом, который поможет разработчикам быстро исследовать код стороннего программного обеспечения на наличие уязвимостей.

Этот анализатор исходного кода будет полезен тем, кто внедряет сторонние компоненты (например, библиотеки) в свои проекты — так будет легче выявлять проблемы безопасности.

В Microsoft подчёркивают, что современные веб-приложения часто содержат сотни сторонних компонентов, насчитывающих десятки тысяч строк кода. Всё это писали тысячи программистов. Корпорация из Редмонда считает, что такие условия не позволяют обеспечить разработку по-настоящему защищённого кода.

Авторы Application Inspector утверждают, что им удалось создать уникальный анализатор кода, который не помечает отдельные секции как «плохие» или «хорошие», а просто обращает внимание разработчиков на отдельные части.