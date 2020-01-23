В МТС начались продажи Huawei Y6s и Huawei Y9s

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфонов Huawei Y6s 3/64 Гб и Huawei Y9s 6/128 Гб. Обе новинки располагают значительными возможностями при весьма демократичной цене.

Huawei Y6s 3/64 Гб оснащен большим 6,09-дюймовым экраном с разрешением 720×1560 пикселей, что соответствует стандарту HD+. Мощный четырехъядерный процессор в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти позволит запускать множество актуальных приложений. Внутренний накопитель на 64 Гб может быть дополнен картой памяти microSD объемом до 512 Гб. Запечатлеть важные события помогут основная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп.

Модель Huawei Y6s 3/64 Гб доступна за 369 белор. рублей при покупке единым платежом. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 33,54 белор. рубля, а на два года – 16,04 белор. рубля.

Huawei Y9s 6/128 Гб собран на основе более производительного восьмиядерного процессора Kirin 710F и располагает большим объемом памяти. Его яркий 6,59-дюймовый экран способен выдавать картинку с разрешением 2340 х 1080 точек (Full HD+). Смартфон оснащен продвинутой тройной камерой с датчиками на 48+8+2 Мп и поддержкой интеллектуальных алгоритмов обработки изображения. Фронтальная камера на 16 Мп – выдвижная и по умолчанию скрыта внутри корпуса. Длительное время автономной работы новинки обеспечивает аккумулятор емкостью 4000 мАч. Для удобства пользования одной рукой сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения.

Стать счастливым обладателем Huawei Y9s 6/128 Гб можно за 729 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 66,27 белор. рубля, а на два года – 31,69 белор. рубля.