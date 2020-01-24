Раскрыта дата выхода Android 11

Компания Google сообщила дату конференции разработчиков Google I/O, на которой представят новую версию Android. Мероприятие начнется 12 мая и продлится до 14 мая.

Место и время Google I/O раскрыл в своем Twitter генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai). Он заявил, что регулярное мероприятие пройдет в Shoreline Amphitheatre в Маунтин-Вью. Издание XDA Developers считает, что таким образом Google раскрыла дату выхода Android 11, следующего поколения мобильной операционной системы.

По версии журналистов, в этот раз компания представит не только мобильную ОС, но и обновление для смартфонов Pixel. Кроме того ожидается релиз новых приложений и инструментов для разработчиков.