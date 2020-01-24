Apple исправила уязвимость в системе безопасности

Исследователи компании Google обнаружили многочисленные уязвимости в системе защиты от слежения веб-браузера Safari, который установлен по умолчанию на всех устройствах компании Apple, сообщает Financial Times.

Недочеты были обнаружены в интеллектуальной системе предотвращения отслеживания ITP (Intelligent Tracking Prevention), разработанной специально для защиты пользователей браузера Safari от отслеживания в интернете при помощи файлов cookies. Речь идет о системе защиты, в том числе, от рекламодателей. Система были добавлена в браузер Apple в 2017 году.

Дефекты в этой системе позволили злоумышленникам получать личную информацию о привычках пользователей в интернете. Речь идет об отслеживании посещений интернет-страниц и поисковых запросах.

По информации издания, Apple сообщила, что исправила проблемы, о которых сообщала Google в прошлом году.



