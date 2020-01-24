Samsung скопирует у Apple функцию AirDrop

Сайт XDA Developers рассказал о новой функции в смартфонах Samsung, которая появится после презентации Galaxy S20. Технология Quick Share позволит быстро отправлять любые файлы на другие устройства — это похоже на AirDrop в iPhone, но есть одно важное отличие.

Quick Share позволит отправить любой файл с одного смартфона на другой, который находится рядом. Для этого, например, нужно выбрать фотографию из галереи и нажать кнопку «поделиться» — появится список с ближайшими устройствами. Скорее всего, эта функция будет работать только со смартфонами Samsung.

В отличие от AirDrop, Quick Share от Samsung будет частично использовать облако — таким образом можно отправить файл не только на смартфон, но и устройства линейки Samsung SmartThings, например телевизор. Но в таком случае действует ограничение в 1 ГБ для одного файла, и таким образом можно передавать не больше 2 ГБ в день.

Презентация Samsung пройдет 11 февраля — там покажут новые флагманы Galaxy S20, «раскладушку» с гибким экраном Galaxy Z Flip, функция Quick Share и многое другое.