Wargaming Forge объявляет набор на курс Game Data Analytics

Попасть на курс Game Data Analytics можно в рамках обучающей программы Wargaming Forge, которая проходит в минском офисе компании Wargaming. Причем получить эти уникальные знания можно абсолютно бесплатно.

Программа курса рассчитана на талантливых молодых людей, у которых есть желание стать настоящими профессионалами по анализу данных в игровых и продуктовых компаниях. Здесь можно будет на практике освоить современные методики и технологии, которые используются для решения реальных аналитических задач.

Занятия будут вести действующие сотрудники компании Wargaming, а обучение будет проходить на примерах из практики. Студенты, которые хорошо зарекомендуют себя во время обучения, получат шанс попасть на работу в компанию Wargaming.

Требования к желающим попасть на курс:

базовые знания статистики и теории вероятностей;

знание основ программирования (любой из диалектов SQL, Python или R);

продвинутые знания MS Excel (сводные таблицы, поиск решения, пакет анализа);

английский язык на уровне не ниже Intermediate.

На первом этапе необходимо будет выполнить тестовое задание и отправить его вместе с заявкой на курс. В случае успешного прохождения тестирования специалисты Wargaming свяжутся с кандидатом.

Подробно с условиями приема в Wargaming Forge на специальность Game Data Analytics можно ознакомиться здесь: https://wgforge.wargaming.com/ru/course/game-data-analytics