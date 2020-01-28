Акция в МТС: Huawei Y9 Prime 2019 от 23 руб/мес при покупке в рассрочку

Только по 9 февраля в сети салонов и интернет-магазине МТС смартфон Huawei Y9 Prime 2019 доступен по сниженным ценам. При покупке его в рассрочку на два года ежемесячный платеж составит всего 23 белор. рубля.

Huawei Y9 Prime 2019 – молодежный смартфон с выдвижной селфи-камерой и безрамочным экраном, диагональ которого составляет 6,59 дюймов. Яркий LTPS-дисплей поддерживает высокое разрешение 1080×2340 точек.

Основная тройная камера на 16+8+2 Мп и скрытый по умолчанию в корпусе фронтальный фотомодуль на 16 Мп помогут создавать прекрасные снимки. Емкий аккумулятор на 4000 мАч позволит не пользоваться зарядкой в течение длительного времени. Внутренний накопитель на 128 Гб, мощный 8-ядерный процессор и 8 Гб памяти дадут возможность наслаждаться даже «тяжелыми» приложениями.

При покупке смартфона Huawei Y9 Prime 2019 с 24 января по 9 февраля можно сэкономить до 70 белор. рублей. В этот период его стоимость составит 529 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж будет снижен до 48,09 белор. рубля, а на два года – до 23 белор. рублей.