Avast продает историю браузеров своих пользователей

Производитель решений безопасности Avast продает данные своих пользователей крупнейшим в мире компаниям, в том числе Google и Microsoft. Об этом узнали журналисты изданий Motherboard и PCMag в ходе совместного расследования.

Во время расследования журналисты изучили большое количество контрактов и принадлежащих другим компаниям документов, проливающих свет на то, как Avast торгует историями браузеров своих пользователей.

Судя по документам принадлежащей Avast дочерней компании Jumpshot, установленное на компьютере пользователя антивирусное ПО Avast собирает его данные, а Jumpshot «упаковывает» их в различные продукты и продает крупнейшим мировым корпорациям. В число бывших, настоящих и потенциальных покупателей входят Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit и пр. За продукты, содержащие «все клики» пользователя, некоторые клиенты платили миллионы долларов. Опция «все клики» позволяет клиентам с большой точностью отслеживать активность пользователей в интернете, их клики и передвижения внутри сайтов.

По данным компании Avast, число пользователей ее антивирусного ПО достигает 435 млн в месяц. Согласно документам Jumpshot, «дочка» владеет данными со 100 млн устройств. Avast утверждает, что собирает данные только пользователей, давших свое согласие, однако опрошенные журналистами пользователи не знают о продаже своих данных третьим сторонам.

Полученные Motherboard и PCMag данные включали историю поиска в Google, поиски местоположения и GPS-координаты на «Картах Google», а также сведения о том, какие сайты и когда посещал пользователь. Журналисты даже могли определить, какие порнографические ресурсы посещал пользователь, какие поисковые запросы вводил на этих сайтах и какие видео смотрел.

Хотя данные являются анонимными и не содержат имен, по словам экспертов, их вполне достаточно для деанонимизации того или иного пользователя.

Как стало известно в прошлом месяце, расширения для браузеров от Avast собирали данные об активности пользователей в интернете. Впоследствии компания была вынуждена прекратить эту практику, однако быстро нашла выход из сложившейся ситуации и стала собирать данные непосредственно через свои антивирусы.

Согласно документам Jumpshot, на прошлой неделе Avast стала запрашивать у пользователей своего бесплатного антивируса разрешение на сбор их данных. Запрос отображается в всплывающем окне, однако, как показал проведенный журналистами опрос, пользователи не знают, что речь идет о продаже их данных третьим сторонам.