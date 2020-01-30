Компания MMD стала спонсором G2 Esports в 2020 году

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, стала спонсором G2 Esports — одной из самых известных и успешных организаций в киберспорте. G2 Esports основана Карлосом «ocelote» Родригесом в 2013 году. За это время организация стала одним из лидеров мирового киберспорта и завоевала более 94 наград.



Компания MMD — эксклюзивный дистрибьютор мониторов Philips по всему миру, включая игровые мониторы Philips Momentum, оптимизированные для консолей. В начале нового десятилетия Philips Monitors и G2 Esports объединяют усилия по завоеванию рынка игровых консолей. Спонсорский контракт вступает в силу в январе 2020 года и будет действовать для команд SimRacing и Rocket League.

Стефан Соммер (Stefan Sommer), директор MMD по маркетингу и развитию, отмечает: «Мы рады объединить усилия с G2, чтобы сделать игровой опыт на консолях еще более захватывающим и поддержать киберспортивное сообщество. Команда G2 Rocket League проделала много работы, чтобы добиться такого успеха, и нам очень хочется увидеть, каких высот они смогут достичь с нашей поддержкой. Мы оснастим всю тренировочную базу G2 мониторами, оптимизированными для игровых консолей. Это поможет улучшить тренировки, в частности команды Rocket League. Мы также сможем узнать, какие требования профессиональные игроки предъявляют к мониторам, и использовать этот опыт в будущих продуктах для консольных игр».



В 2019 году команда G2 Rocket League прошла в финал на турнирах DreamHack Montreal и Rocket League Championship Series (RLCS, сезон 7). Это показывает высокий профессионализм игроков команд G2, причем не только в жанрах FPS и MOBA, но и в других киберспортивных дисциплинах.



«Во время игры, будь то командная или одиночная игра, мы ожидаем от оборудования стабильности и производительности, — комментирует Карлос «ocelote» Родригез, исполнительный директор G2 Esports. — Не дайте им вас обмануть! Профессиональные игроки хотят не только плавности игры, но и красивой картинки. Инновационные мониторы Philips — это как раз то, что нам нужно. Добро пожаловать на борт!»