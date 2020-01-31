На рынке смартфонов впервые за 5 лет сменился мировой лидер

Согласно данным глобального мониторинга IDC, компания Apple по итогам IV квартала 2019 г. показала максимальные объемы продаж смартфонов в количестве 73,8 млн штук, заняв таким образом 20,0% глобального рынка и впервые за много лет сместив с первой строчки традиционного лидера – компанию Samsung.

Последний раз что-то похожее происходило на глобальном рынке смартфонов пять лет назад, когда, согласно данным Gartner, продажи смартфонов Samsung за IV квартал 2014 г. снизились до 73 млн штук, в то время как продажи смартфонов Apple выросли сразу на 49% до 74,8 млн штук.

В сумме по итогам всего 2019 г. Samsung смогла сохранить первое место с объемом поставок в 295,7 млн штук и долей рынка 21,6%. Более того, Apple с продажами 191,0 млн смартфонов и долей рынка 13,9% по итогам 2019 г. пришлось довольствоваться лишь третьим местом, уступив второе китайской Huawei с продажами 240,6 млн смартфонов и долей рынка 17,6%.

По итогам IV квартала 2019 г. поставщики отгрузили 368,8 млн смартфонов. Это на 2,9% больше, чем в предыдущем квартале, однако на 1,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Суммарные показатели за весь 2019 г. продемонстрировали снижение глобальных продаж до 1371,0 млн смартфонов, что на 2,3% меньше, чем за 2018 г.

По мнению аналитиков IDC, вялые продажи смартфонов отчасти связаны со слабым спросом в Китае, где потребители питают надежды на скорое появление недорогих 5G-моделей на фоне увеличения покрытия сетей 5G.

Продажи смартфонов Apple iPhone по предварительным итогам IV квартала 2019 г. достигли 73,8 млн, показав прирост 7,9% год к году. Рекордные показатели и первое место в мировом квартальном рейтинге поставщиков обеспечил высокий спрос на продукцию Apple в сезон праздников.