Компания Xiaomi анонсировала смартфон X2, ставший вторым аппаратом, выпущенным под ее под брендом Poco, после Pocophone F1. Главная особенность телефонов Poco – топовые аппаратные возможности в сочетании с очень низкой ценой. В модели F1 акцент был сделан на производительность, а в X2 он смещен в сторону высококачественного дисплея и современных фотокамер.

Анонс Poco X2 состоялся в Индии, и она станет первой страной, где он поступит в продажу. Релиз намечен на 11 февраля 2020 г., а сроки его появления в Китае и России на момент публикации материала известны не были.

В Китае Poco X2 может и не выйти, поскольку его, в отличие от Pocophone F1, нельзя считать полностью новой моделью – это переименованный Redmi K30 4G, получивший идентичные характеристики и внешний вид. В КНР Redmi K30 4G вышел в декабре 2019 г. по цене от 1600 юаней (14,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 февраля 2020 г.).