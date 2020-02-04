Google случайно отправила личные видео пользователей посторонним

Компания предупредила, что у некоторых пользователей сервиса для хранения фото и видео Google Photo в архивах могут пропасть личные файлы и появиться чужие.

Речь идет об ошибке функции «Архив», которая позволяет выгрузить все свои фотографии и видео из облака Google Photo. Те, кто выполнял архивацию файлов в период с 21 по 25 ноября 2019 года, могли получить пустой архив или обнаружить у себя посторонние видео.

Google предупредила через почтовую рассылку всех пользователей сервиса, которых это могло коснуться. В качестве меры безопасности предлагают удалить старый архив, сделанный в ноябре, и проделать эту операцию заново. Компания уже исправила эту ошибку, она не повторится в будущем, но у некоторых пользователей все еще могли остаться чужие видео.

Изначально функция «Архив» в Google Photo создавалась с целью безопасности пользователей — для тех, кто больше не хочет хранить свои фотографии и видео в облачном сервисе. Одной кнопкой можно выгрузить все файлы из облака в одном архиве и сохранить на компьютере.