Завершен первый отборочный тур ИКТ-конкурса Huawei

На днях в Белорусской государственной академии связи состоялся последний отборочный тур международного ИКТ-конкурса компании Huawei. На встрече присутствовали Дай Яньпэн, PR-менеджер ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», директор Института современных технологий связи Белорусской государственной академии связи, а также более 100 студентов академии. Как известно, в Беларуси ИКТ-конкурс компании Huawei проводится уже 3-ий год подряд. По сравнению с прошлыми годами, в этот раз масштабы конкурса и охват студентов значительно расширились. PR-менеджер ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Дай Яньпэн заявила: «В этом году в нашей программе принимают участие молодые таланты из 5 городов и 8 университетов. Я очень рада видеть то, что более 2000 студентов участвуют в нашем проекте, я надеюсь, что они смогут показать хорошие результаты в конкурсе, потому что за ними – будущее IT-страны».

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил стратегический план "IT страны", и в марте прошлого года еще раз подчеркнул, что ИКТ является одним из наиболее перспективных направлений экономического развития Беларуси. А талантливые специалисты являются основой, которая поддерживает развитие и жизнеспособность ИКТ компаний и отрасли в целом, а также являются ключевым элементом экосистемы ИКТ.

В июле 2019 года на Международном форуме по региональному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс - один путь» Huawei подписала с Министерством связи и информатизации, Министерством образования и Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий камень» Меморандум о стратегическом сотрудничестве в рамках программы развития ИКТ для молодежи Беларуси, в котором говорится об оказании помощи в обучении молодежи в области ИКТ, содействии развитию ИКТ в Беларуси и совместной работе с молодежью. В этом году наша компания проводит ряд мероприятий под названием «ИКТ для малой родины», в рамках которой проводится международный ИКТ-конкурс и обучение по программе «Семена будущего». Данный проект мы реализовываем в крупнейших вузах по всей республике, таких как президентская альма-матер - Могилевском государственном университете им. Кулешова, Витебском государственном технологическом университете и других белорусских вузах.

В своем выступлении директор Института современных технологий связи Белорусской государственной академии связи отметил: «Компания Huawei давно вышла на белорусский рынок и достигла очень хороших результатов. Они сотрудничают с Министерством связи и Министерством образования Беларуси и продолжают вносить долгосрочный вклад в развитие общества, особенно в развитие и воспитание талантов информационно-коммуникационной сферы. Компания стала первым резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка, и в Белорусской государственной академии связи был создан первый в Беларуси учебный центр Huawei ICT Academy. Компания Huawei много лет является одной из ведущих компаний на Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям в Беларуси TIBO. В прошлом году, в пятую годовщину белорусского проекта «Семена будущего», на стенде TIBO Huawei Министр связи вручил награды пятерым студентам нашей академии. В этом году отмечается 6 лет с момента запуска в Беларуси программы «Семена будущего», и я надеюсь, что наши студенты будут активно участвовать в этой программе и получат хорошую возможность поехать в офис Huawei, чтобы изучить новейшие технологии и познакомиться с китайской культурой. Желаю студентам добиться хороших результатов!»

Компания Huawei вышла на белорусский рынок в 2001 году и вот уже 19 лет является резидентом Беларуси, активно вносит свой вклад, несет социальную ответственность. В Беларуси компания Huawei на протяжении долгого времени уделяет внимание и постоянно вкладывает средства в подготовку талантов в области ИКТ, открывает совместно с местными университетами ИКТ Академии, совместные учебные центры и лаборатории OpenLab. С 2015 года ежегодно отбираются и направляются в Китай на обучение в рамках программы "Семена будущего" 10 белорусских талантливых студентов в области телекоммуникаций. В 2018 году по программе "Семена будущего" в Беларуси прошли подготовку более 1000 студентов в области ИКТ. В 2019 году в Беларуси стартовал международный конкурс Huawei в сфере ИКТ, и после строгого отбора для участия в финале международного конкурса ежегодно в Шэньчжень направляются трое победителей конкурса.