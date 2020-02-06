В МТС снизились цены на смартфон Xiaomi Mi 9 T 6/64 Гб

В сети салонов и интернет-магазинах МТС Xiaomi Mi 9 T 6/64 Гб стал еще доступнее. Цены на популярный смартфон снизились как при покупке за полную стоимость, так и в рассрочку.

Xiaomi Mi 9 T 6/64 Гб предлагает многие технологические фишки современных топовых моделей по более демократичной стоимости. Он оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным под дисплей, чипом NFC, а также выдвижной селфи-камерой, по умолчанию скрытой внутри корпуса.

Его безрамочный экран с диагональю 6,39 дюйма получил разрешение 2340 x 1080 точек, что соответствует стандарту Full HD+. Тройная основная камера на 48+8+13 Мп создает яркие и насыщенные снимки.

Благодаря мощному аккумулятору емкостью 4000 мАч смартфон способен работать без подзарядки до двух суток. Высокую производительность в нем обеспечивает быстрый 8-ядерный процессор Snapdragon 730.

Цена на смартфон Xiaomi Mi 9 T 6/64 Гб снизилась до 699 белор. рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год уменьшился до 63,54 белор. рубля, а на два года – до 30,39 белор. рубля.