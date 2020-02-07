Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут замену Google Play

Китайские компании решили объединиться, чтобы сделать альтернативный магазин приложений для Android-смартфонов. Производители идут на этот шаг, чтобы меньше зависеть от сервисов Google, сообщает Reuters.

У Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo уже есть свой магазин приложений, но каждая компания развивает его отдельно от остальных брендов. И в основном они пользуются популярностью только в Китае, где не пользуются популярностью сервисы Google из-за длительной блокировки и наличии полноценных аналогов.

Теперь же компании планируют сделать единую платформу для разработчиков, чтобы они выкладывали свои приложения сразу в четыре магазина. Платформа позволит публиковать не только приложения, но еще игры, музыку, фильмы и другой контент. Это объединение назовут Глобальным альянсом сервисов для разработчиков (GDSA).

Компании планируют продвигать платформу GDSA на международном рынке, включая Россию. Проект должны запустить уже в марте сразу в 9 странах в марте, но неизвестно, как на эти планы повлияет вспышка коронавируса.