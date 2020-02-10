Xiaomi показала официальные изображения своих флагманов

Мы уже очень многое слышали о подготовке компанией Xiaomi двух новых флагманских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro. Представлены они будут официально уже 13 феврали на мероприятии в Китае, а накануне появилась масса информации об этих любопытных устройствах. В частности, пара официальных плакатов со смартфонами просочилась в китайскую социальную сеть Weibo — они дают прекрасное представление о дизайне Mi 10 и Mi 10 Pro.

На утечке отчётливо видны отличия Mi 10 от Mi 10 Pro. Судя по всему, обе модели будут иметь одинаковый тип дисплея — изогнутый к краям OLED-экран с перфорацией в верхнем левом углу. Что касается тыльной стороны, Mi 10 включает в себя массив камер с тремя объективами, расположенными в одном блоке, и четвёртый датчик, размещённый отдельно под ним. Имеется также светодиодная вспышка под последним датчиком.

При этом Xiaomi Mi 10 Pro имеет некие дополнительные датчики между вторым и третьим объективами. Если верить прошлым утечкам и слухам, серия Mi 10 будет оснащена основной камерой с разрешением 108 мегапикселей, а также предложит ряд функций вроде записи видео в 8K (на плакате это подтверждено) или 50-кратного гибридного зума.

Другие технические характеристики, которые, как ожидается, будут доступны для серии Mi 10, включают процессор Snapdragon 865, оперативную память LPPDR5, поддержку сетей 5G, флеш-память UFS 3.0 и Wi-Fi 6. Mi 10 Pro может получить поддержку скоростной 66-Вт зарядки, тогда как Mi 10 будет комплектоваться 30-Вт зарядником. Базовая модель Mi 10, как сообщается, включает 8 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт накопитель.

Кроме того, опубликованы ожидаемые цены на Mi 10. Согласно утечке, Mi 10 будет стоить 4200 юаней (около $599) за базовый вариант 8/128 Гбайт. Стоимость 8/256 Гбайт составит уже 4500 юаней ($642), а самая продвинутая модель 12/256 Гбайт будет продаваться за 4900 юаней ($699). Если цена Mi 10 и впрямь будет столь высокой, то максимальная комплектация Mi 10 Pro может легко обойтись поклонникам в $800. Уже скоро узнаем, так ли это. В прошлом году глава компании заявлял, что Mi 9 стал последним флагманом Xiaomi дешевле 3000 юаней.