С 10 февраля по 31 марта в МТС действует акция «Всегда с тобой»

С 10 февраля по 31 марта в сети салонов и интернет-магазине МТС действует акция «Всегда с тобой». При заключении дополнительного соглашения на пользование тарифами «Безлимитище 2.0», «Абсолют», «ULTRA», «Супер max+» абоненты получают возможность приобрести носимые устройства Samsung в рассрочку по сниженной цене.

Акция распространяется на все фитнес-браслеты Samsung, смарт-часы серии Galaxy Watch, Watch Active и Watch Active 2, а также на беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds.

Скидка на носимые устройства возможна при покупке в рассрочку на 12 или 24 месяца, фитнес-браслеты Samsung Galaxy Fit и Samsung Galaxy Fit e доступны со скидкой только в рассрочку на 12 месяцев.

Акция «Всегда с тобой» позволит сэкономить до 20% от стоимости устройства. Так, к примеру, 44-миллиметровая версия смарт- часов Samsung Galaxy Watch Active 2 со стальным корпусом достанется его счастливому обладателю на 200 рублей дешевле.

Полный список носимых устройств Samsung, принимающих участие в акции «Всегда с тобой», смотрите по ссылке.