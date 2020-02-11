Nokia перевыпустит легендарный смартфон Nokia N9

Nokia N9 появился в далеком 2011 году как первый смартфон на операционной системе MeeGo. Заодно он стал первой моделью, которая закрепила фирменный дизайн для всей линейки Nokia Lumia — практичный корпус из поликарбоната с закругленными углами и яркими цветами.

По слухам, компания планирует возродить старую модель Nokia N9 в новой версии — в этом же стиле, но уже на Android и с более современными характеристиками.

Более подробной информации о новой версии Nokia N9 пока нет. Но этот шаг был бы в духе современной компании, которая постепенно перевыпускает легендарные модели — уже были Nokia 8110 «банан» и Nokia 3310.