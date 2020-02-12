Samsung представил флагманские смартфоны Galaxy S20

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил в Сан-Франциско вторую модель своего складного смартфона. Модель получила название Galaxy Z Flip. Она оснащена 6,7-дюймовым экраном, который в сложенном состоянии помещается на ладони. Помимо основного экрана устройство получило дополнительный дисплей на внешнем корпусе диагональю 1 дюйм (для использования в сложенном состоянии).



Galaxy Z Flip получил 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти. Новинка поступит в продажу 14 февраля по рекомендованной цене 119,99 тыс. руб. Устройство будет представлено в двух цветах: «сияющий аметист» и «черный бриллиант», говорится в поступившем в РБК сообщении Samsung.

Также компания представила новые флагманские смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Линейка должна поменять «представления о создании контента», поскольку «люди рассказывают истории из своей жизни через фотографии». Модели S20 и S20+ оснащены основными камерами с разрешением 64 мегапикселя, S20 Ultra — на 108 мегапикселей (первым серийным смартфоном с аналогичным разрешением камеры стал Xiaomi Mi Note 10, который поступил в продажу в конце 2019 года). На них доступно приближение Space Zoom — комбинация гибридного оптического зума и цифрового увеличения с искусственным интеллектом, которые должны позволить приближать объект съемки, даже если он находится очень далеко. На моделях S20 и S20+ доступен 30-кратный зум, на S20 Ultra — 100-кратный.



Диагональ экрана у старшей модели S20 Ultra составила 6,9 дюйма, у S20 и S20+ — 6,2 и 6,7 дюймов, соответственно, при этом внешне смартфоны идентичны. Все три устройства работают на процессоре Exynos 990. Емкость аккумулятора составляет 4 тыс., 4,5 тыс. и 5 тыс. мАч соответственно. У старшей модели будет возможность быстрой зарядки при максимальной мощности 45 Вт. Все три устройства получили 128 ГБ встроенной памяти.



За несколько недель до официального релиза в Сети были разнообразные утечки информации. Однако не все слухи подтвердились: например, ранее сообщалось, что флагманская линейка получит «чистую» операционную систему Android без надстроек от компании, однако смартфоны оснащены оболочкой One UI 2.

Кроме того, Samsung представил беспроводные наушники Galaxy Buds+, автономное время работы которых увеличилось до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки, еще на 11 часов хватит заряда от чехла-аккумулятора.