Huawei разъяснили сиутацию с бэкдором в The Wall Street Journal

В компании Huawei сделали заявление относительно истории с бэкдором в The Wall Street Journal. Ниже приводим полный текст официального заявления компании.

Так, согласно информации Сноудена, Соединенные Штаты тайно получали доступ к телекоммуникационным сетям по всему миру, шпионя за другими странами в течение продолжительного времени. Сообщение Washington Post на этой неделе о том, что ЦРУ использовало компанию по шифрованию, чтобы шпионить за другими странами несколько десятилетий, является еще одним дополнительным доказательством.

Утверждения США, что Huawei использует законный перехват, являются ничем иным, как дымовой завесой - они не придерживаются никакой принятой логики в области кибербезопасности. У Huawei никогда не было и никогда не будет тайного доступа к телекоммуникационным сетям, и у нас нет возможности получить этот доступ. The Wall Street Journal хорошо осознает, что правительство США не может предоставить никаких доказательств в поддержку своих утверждений, и все же оно решило повторить ложь, распространяемую этими официальными лицами США. Это отражает предвзятость The Wall Street Journal против Huawei и подрывает его авторитет.

Роль Huawei как поставщика телекоммуникационных услуг заключается в предоставлении оборудования, соответствующего стандартам 3GPP/ETSI, как и любой другой поставщик. Мы обязаны следовать общепринятым стандартам законного перехвата, таким как стандарт 3GPP TS 33.107 для сетей 3G и TS 33.128 для 5G. На этом обязательства Huawei в отношении законного перехвата заканчиваются.

Фактическое администрирование и использование законных интерфейсов перехвата осуществляется исключительно операторами и регулирующими органами. Интерфейсы перехвата всегда находятся в защищенных помещениях на стороне оператора, и ими управляют сотрудники, которые проверяются правительством в странах, где они работают. Операторы имеют очень строгие правила для работы и обслуживания этих интерфейсов. Huawei не разрабатывает и не производит никакого оборудования для перехвата.

Huawei является только поставщиком оборудования. В этой роли доступ к сетям клиентов без их авторизации и видимости был бы невозможен. У нас нет возможности обходить носителей, контролировать доступ и получать данные из их сетей без обнаружения всеми обычными брандмауэрами или системами безопасности. На самом деле, даже The Wall Street Journal признает, что американские чиновники не могут предоставить какие-либо конкретные детали относительно этих так называемых "бэкдоров".

Кибербезопасность и защита конфиденциальности пользователей - главные приоритеты Huawei. Замечания, сделанные официальными лицами США, полностью игнорируют огромные инвестиции и лучшие практики Huawei и операторов в управлении рисками кибербезопасности. Мы очень возмущены тем, что правительство США приложило все усилия, чтобы клеймить Huawei, используя проблемы кибербезопасности. Если США обнаружат нарушения Huawei, мы снова настоятельно потребуем от США раскрыть конкретные доказательства вместо того, чтобы использовать СМИ для распространения слухов.