Энди Рубин закрыл компанию Essential Phone

Спустя три года после основания стартапа Essential, Энди Рубин объявил о закрытии компании. Он успел выпустить только один смарфон Essential Phone PH-1, который привнес могу на вырезы и «козырьки» в экранах. Но продажи смартфона оказались настолько низкими, что компания так и не смогла выпустить вторую модель.

Энди Рубин представил в октябре прошлого года экспериментальный смартфон Project GEM. По своей форме он больше напоминает пульт от телевизора, чем современный смартфон. На фотографиях был полностью рабочий образец, но похоже, что компании просто не хватило денег на производство.

Энди Рубин в прошлом десятилетии разработал систему Android и продал разработку Google. До 2014 года он продолжал работать над операционной системой, но потом ушел, чтобы создавать другие проекты. Так появилась его собственная компания и первый смартфон Essential Phone.