Смотри, как удивить любимых подарками

Не успели отгреметь новогодние фейерверки, как незаметно подкрался еще один горячий период обмена подарками. Осталось совсем немного времени, чтобы сделать правильный выбор и не разочаровать любимых чем-то банальным. Бренд HONOR предлагает забыть о шоколадных сердцах на День влюбленных, носках и пене для бритья на 23 февраля, парфюме и тюльпанах на 8 марта. Вместо этого, выйдя за рамки обыденности, HONOR предлагает подарить что-то по-настоящему запоминающееся.

Разобраться кому что подойдет не так уж и просто, но всё же некоторые приметы существуют. Главное - внимательнее присмотритесь к любимому человеку.

Спортсмену, фитоняше, худеющим

Если ваша половинка часто взвешивается и при этом тяжело вздыхает, значит проявить заботу будет несложно – всего-то нужно купить в подарок HONOR Band 5 и абонемент в спортзал. Фитнес-трекер будет контролировать успехи, напоминать и подбадривать. Из 10 различных видов тренировок легко найти то, что по душе. А функции постоянного мониторинга пульса и измерения уровня насыщения крови кислородом помогут не переборщить с нагрузками.

Если фитнес-браслет уже есть, то отличным дополнением к абонементу будут беспроводные наушники HONOR Sport PRO. Они защищены от влаги и пыли, а также могут похвастаться звук кристально чистым звуком. К тому же яркое градиентное оформление наушников порадует даже человека с тонким вкусом.

Игроману, синемафилу, бодипозитивщику

Спорт - совсем не про вашего любимого человека? Вы чаще застаете его за игрой в PUBG или за просмотром сериалов, чем на беговой дорожке? Что ж, и здесь найдется вариант идеального подарка. Это смартфон HONOR 9X с самым крупным в истории бренда безрамочным FullView экраном с диагональю 6,59 дюйма. Никаких вырезов и дырок в дисплее – ничто не помешает смотреть кино, зависать в интернете и резаться в любимую игру.

Причин купить этот смартфон много. Во-первых, отличная 48МП камера с тремя фотомодулями. Во-вторых, ёмкий аккумулятор. В-третьих, привлекательный дизайн. Но не это главное! Ведь в праздничный период с 7 февраля по 8 марта HONOR дарит в подарок к покупке HONOR 9X беспроводные Bluetooth-наушники. Таким образом вы и любимого человека порадуете, и себя не обидите. Приобрести смартфон за 599 рублей и получить подарок можно в салонах операторов МТС и Life, в магазинах сетей «5 Элемент» и «Электросила», салонах «На Связи», «АЛЛО», «Cвязной», «Евросеть», интернет-гипермаркете 21vek.by.



Человеку, у которого есть всё

Самое сложное – подобрать подарок тому, кто может себе позволить всё, что захочет. Но и здесь есть достойный вариант – HONOR Watch Magic 2 46мм. Выглядят эти умные часы премиально за счет качественного ремешка из кожи (для стильно-модно-молодежных ребят есть вариант с ремешком из экологичного гипоаллергенного фторэластомера). Стоит такой девайс всего 399 рублей в сети магазинов «5 Элемент». В этой ценовой категории найти другую модель с такими характеристиками не получится. Счастливчика, получившего в подарок HONOR Watch Magic 2 46мм, ждет цветной AMOLED дисплей, встроенные динамик и микрофон, чтобы совершать звонки, а также две недели работы без подзарядки.

Какими бы ни были ваши подарки, помните, что главное – это ваше внимание и забота. Всё остальное - не более, чем приятное к ним дополнение, с которыми можно эксперементировать и удивлять любимых.