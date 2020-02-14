Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и сообщениям

Компания Google продолжает активно бороться с Android-программами, которые злоупотребляют пользовательскими разрешениями. Благодаря этой работе в 2019 году количество приложений, которые публикуются в Play Маркете и требуют разрешений на доступ к журналу звонков и SMS-сообщениям, сократилось на 98 %.

Это означает, что изменения политики безопасности, которые были введены осенью 2018 года, действуют ожидаемо эффективно. Что касается оставшихся 2 % приложений, то им упомянутые разрешения необходимы для корректной работы основных функций. В прошлом году Google обновила системы, применяемые для анализа кода приложений, задействовав для этого машинное обучение. Разработчики стали внимательнее относиться к пользовательским сообщениям об обнаружении подозрительных и мошеннических приложений.

В отчёте сказано, что проверка приложений в Play Маркете осуществляется с помощью «улучшенных механизмов». Благодаря этому порядка 790 000 приложений, нарушающих правила Play Маркета, не были опубликованы в магазине цифрового контента Google. В мае прошлого года была введена политика, обязующая разработчиков указывать, подходят ли их приложения для всей семьи. За нарушение этой политики несколько десятков тысяч приложений были удалены из экосистемы Android. Система проверки приложений Google Play Protect получила обновление и успешно использовалась в течение года. Согласно имеющимся данным, система Play Protect в 2019 году заблокировала установку более 1,9 млрд потенциально вредоносных приложений из сторонних источников.