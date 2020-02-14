В МТС действует акция при покупке Samsung Galaxy S10 lite

В сети салонов и интернет-магазине МТС при покупке Samsung Galaxy S10 lite можно приобрести 2 пары беспроводных Bluetooth наушников Level U по 10 копеек за каждую единицу. Предложение будет действовать по 8 марта.

Samsung Galaxy S10 Lite – упрощенный флагман корейского производителя, оснащенный большим 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, основной тройной камерой на 48+12+5 Мп с поддержкой системы оптической стабилизации видео, а также мощной фронтальной камерой на 32 Мп. Топовый процессор Snapdragon 855 и 6 Гб оперативной памяти позволяют наслаждаться с комфортом даже самыми требовательными к ресурсам играм и «тяжелым» контентом. Внутренний накопитель объемом 128 Гб дает возможность хранить огромное количество информации.

Беспроводные Bluetooth наушники Samsung Level U поддерживают работу одновременно с двумя устройствами. Они удобны в использовании и рассчитаны на длительное время автономной работы: одного заряда аккумулятора хватает на 500 часов в режиме ожидания, 10 часов – в режиме прослушивании музыки и на 11 часов беспрерывных разговоров.

Смартфон Samsung Galaxy S10 Lite можно приобрести в МТС за 1499 белор. рублей. Внимание! Количество акционных аксессуаров по 10 копеек ограничено, и при их наличии может быть приобретено с условием не более 2 единиц на 1 единицу смартфона.