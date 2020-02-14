Microsoft показала двухэкранный смартфон Surface Duo

Корпорация Microsoft продемонстрировала возможности своего нового смартфона Surface Duo с двумя экранами.

Целью мероприятия был показ принципа работы приложений на обоих дисплеях одновременно, но в процессе смартфон ненадолго завис. Это был первый показ данного смартфона в действии.

Как пишет The Verge, Microsoft вела прямую трансляцию своего мероприятия, но позже выложила в Сеть запись, на которой момент с зависанием Surface Duo был вырезан. Его заменили кадрами, где аппарат исправно работает и не тормозит.