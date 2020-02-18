В МТС снизились цены на смартфоны Huawei Y5 2019 и Y6 2019

В сети салонов и интернет-магазине МТС подешевели два популярных смартфона начального уровня. Теперь модель Huawei Y6 2019 доступна в рассрочку от 10,82 белор. рубля в месяц, а Huawei Y5 2019 – от 8,65 белор. рубля в месяц.

Смартфоны Huawei Y5 2019 и Huawei Y6 2019 – отличный выбор для тех, кто не планирует пользоваться требовательным к ресурсам играм и другими «тяжелыми» приложениями. Оба смартфона поддерживают высокоскоростной интернет стандарта 4G, дают возможность смотреть видео в высоком качестве и наслаждаться прослушиванием музыки.

Стоимость Huawei Y5 2019 снизилась на 60 белор. рублей. Данная модель оснащена компактным 5,71-дюймовым экраном, 2 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти, основной камерой на 13 Мп и селфи-камерой на 5 Мп. Сейчас Huawei Y5 2019 можно приобрести за 199 белор. рублей.

Смартфон Huawei Y6 2019 подешевел на 50 белор. рублей. Он получил чуть больший экран с диагональю 6,09 дюйма, 2 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти, основную камеру на 13 Мп, фронтальную – на 8 Мп. Также данный аппарат примечателен необычной текстурой задней панели, стилизованной под кожу. Стоимость Huawei Y6 2019 уменьшилась до 249 белор. рублей.

Оба смартфона принимают участие в акции «Забота о близких», по условиям которой абоненты, подключенные на тарифный план «Близкий», имеют возможность приобрести их в рассрочку без первого платежа и получить бонус – 3 Гб интернета на 180 календарных дней.