Qualcomm анонсировала модем Snapdragon X60 5G. Он изготовлен по 5-нм техпроцессу и является первым модемом с поддержкой агрегации спектра во всех ключевых полосах и комбинациях 5G (TDD и FDD).

Новинка способна обеспечить скорость передачи данных до 7,5 Гбит/c и загрузки до 3 Гбит/с, а агрегация спектра в диапазоне ниже 6 ГГц позволяет удвоить пиковые скорости передачи данных в автономном режиме по сравнению с решениями без поддержки агрегации несущих частот.

Поставки Snapdragon X60 начнутся уже в этом квартале. А смартфоны с новым модемом ожидаются в начале 2021 года. Это также может означать, что в грядущих iPhone будут использоваться 5G-модемы предыдущего поколения.