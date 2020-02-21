Microsoft анонсировала публичную версию Defender ATP на Linux

Компания Microsoft анонсировала публичную предварительную версию антивируса Microsoft Defender ATP на Linux для предприятий. Таким образом, скоро от угроз будут «закрыты» все десктопные системы, включая Windows и macOS, а к концу года к ним присоединятся и мобильные — iOS и Android.

Разработчики заявили, что пользователи давно просили версию под Linux. Теперь же это стало возможным. Хотя пока не уточняется, где можно её скачать и каким образом установить. Также неясно, будет ли она выпущена для обычных пользователей. На следующей неделе на конференции RSA компания планирует подробнее рассказать об антивирусе для мобильных платформ. Возможно там же поведают больше и о Linux-версии.

В блоге компании заявили, что Microsoft планирует изменить ситуацию на рынке киберзащиты. Для этого планируется перейти от модели обнаружения и реагирования на основе разрозненных решений безопасности к проактивной защите. Система Microsoft Defender ATP предоставляет встроенные интеллектуальные возможности, автоматизацию и интеграцию для координации защиты, обнаружения, реагирования и предотвращения заражения. Во всяком случае, всё это обещают реализовать в Редмонде.

Таким образом, компания распространяет свои продукты на все основные платформы. В ближайшие месяцы также ожидается появление Linux-версии браузера Microsoft Edge на базе свободного веб-обозревателя Chromium на движке Blink.