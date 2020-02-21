Обнаружена спам-кампания, связанная с коронавирусом

Команда исследователей Check Point Research опубликовала отчет Global Threat Index с самыми активными угрозами в январе 2020 года: уже четыре месяца в топе вредоносного ПО находится троян Emotet.

Такие письма обещают рассказать об источниках распространения коронавируса и поделиться более подробной информацией о нем. Если пользователь заинтересуется и перейдет по ссылке (или если откроет вложение), троян Emotet будет загружен на его компьютер. Как правило, Emotet используется в качестве распространителя вымогателей или других вредоносных кампаний.

В январе также возросло число попыток использовать уязвимость «удаленное выполнение кода MVPower DVR» — она затронула 45% организаций во всем мире. В случае успешного использования злоумышленник может удаленно воспользоваться этим недостатком для выполнения произвольного кода на устройстве жертвы

Наиболее распространенные вредоносные программы, такие как Emotet, XMRig и Trickbot, в совокупности затронули более четверти организаций в мире за последний месяц, рассказывает Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Злоумышленники быстро подстраиваются под повестку дня: в декабре они активно использовали имя Греты Тунберг, сейчас — эпидемию коронавируса. Поэтому важно регулярно рассказывать о подобных методах киберпреступников своим сотрудникам, обучать их сразу видеть вредоносные письма. Необходимо развертывать средства безопасности, которые предотвращают заражение корпоративных сетей».