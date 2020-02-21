Samsung Galaxy Z Flip доступен для предзаказа в МТС

В интернет-магазине МТС можно оформить предзаказ на новый смартфон корейского производителя: Samsung Galaxy Z Flip. Старт продаж запланирован на 6 марта.

Самым интересным из новичков линейки флагманов Samsung этого года предсказуемо будет Samsung Galaxy Z Flip. Устройство удивляет необычным форм-фактором типа «раскладушка», который очень редко используется при производстве смартфонов. Благодаря инновационному гибкому дисплею на базе фирменной технологии гнущегося стекла и специальному шарнирному механизму смартфон можно складывать пополам словно бумажник. В раскрытом состоянии, диагональ экрана составляет 6,7 дюйма. Аппарат оснащается 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней, а также двойным аккумулятором на 3300 мАч.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip можно будет купить по цене 3999 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 363,54 белор. рубля, а на два года – 173,86 белор. рубля.