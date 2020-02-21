В БГУИР ведется разработка платформы для магазинов без продавцов

Последняя разработка ученых Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники – RFID-комплекс. Он обеспечивает нужные параметры «умной корзины» – комфорт-сервиса, который не только покажет название и стоимость товаров, но и «назовет» точную сумму к оплате, рассчитает покупателя. И все это без продавца.

В основе работы ученых – технология радиочастотной идентификации (RFID). Она считается базовой технологией в концепции «Интернет вещей». Это когда каждый окружающий объект, будь то товар на магазинной полке или в складском помещении, маркируется цифровым кодом – радиочастотной меткой.

В каждой метке – антенна со встроенным миниатюрным чипом. В его память можно записать не только информацию о товаре, но и с внешних датчиков. Это позволяет отследить цепочку поставок, а также основные параметры среды, в которой находится продукт, где и почему ухудшилось его качество.

RFID-комплекс - оборудование для исследования основных параметров меток и устройств считывания. Разработка повышает эффективность их работы в сложных условиях окружающей среды.

В планах ученых университета открыть сертифицированную лабораторию для исследования и испытания не только устройств RFID-систем, но и компонентов беспроводных сенсорных сетей.