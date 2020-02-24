ПВТ и Минпром обсудили вопросы цифровизации промышленности

В Парке высоких технологий за круглым столом обсудили вопросы цифровизации национальной экономики. Участие в дискуссии приняли директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский, Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин и руководители компаний-резидентов ПВТ.

Сегодня более 200 компаний Парка высоких технологий работают на внутреннем рынке в интересах белорусских предприятий и, как отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский, объемы этой работы за два последних года выросли почти в три раза: «Парк высоких технологий предлагает белорусским предприятиям широкий спектр цифровых продуктов, необходимых для повышения конкурентноспособности и рентабельности промышленной отрасли – здесь и искусственный интеллект, и дополненная реальность, и облачные решения по интеграции целых отраслей. Обсуждать цифровизацию промышленности важно не только для будущего, но уже и для настоящего нашей страны».

В ходе мероприятия резиденты ПВТ продемонстрировали свои разработки, которые уже успешно используются в белорусской промышленности. Компания Feeling Digital c помощью технологий виртуальной реальности показала этапы сборки 450-тонного самосвала БЕЛАЗ и провела цифровую экскурсию по карьеру. Основатели проекта VibroBox рассказали о преимуществах «умной» вибродиагностики технического состояния оборудования. Кроме того, были презентованы высокотехнологичные решения, способные в будущем повысить эффективность и значительно упростить работу промышленных предприятий.

В свою очередь Павел Утюпин подчеркнул, что сотрудничество с Парком высоких технологий – важное направление для Министерства промышленности: «Мы обязаны следовать мировым трендам в производстве той техники, которую продаем. Поэтому предприятия активно занимаются цифровизацией».