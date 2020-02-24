Компания Sony анонсировала флагманский смартфон Xperia 1 II, использующий аппаратную платформу Qualcomm и операционную систему Android 10.

Новинка оборудована процессором Snapdragon 865 с графическим ускорителем Adreno 650. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD. Поддерживается работа в сетях 5G.

Смартфон получил дисплей OLED HDR размером 6,5 дюйма по диагонали. Применена панель формата 4К с разрешением 3840 × 1644 точки. Обеспечивается 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. За защиту от повреждений отвечает прочное стекло Corning Gorilla Glass 6.

Фронтальная камера выполнена на основе 8-мегапиксельного сенсора Exmor RS с максимальной диафрагмой f/2,0. Сзади установлена четверная камера. Она объединяет 12-мегапиксельный блок Exmor RS с максимальной диафрагмой f/1,7, 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2, третий 12-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,4 и датчик 3D iToF для получения информации о глубине сцены.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) 2 x 2 MIMO и Bluetooth 5.1, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC, порт USB 3.1 Type-C и боковой дактилоскопический сенсор.

Габариты составляют 166 × 72 × 7,9 мм, вес — 181 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Предусмотрена защита от влаги и пыли по стандартам IP65/IP68. Продажи Sony Xperia 1 II начнутся весной. Информации об ориентировочной цене пока нет.