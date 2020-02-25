В МТС снизились цены на смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P Smart 2019

Смартфоны стали доступнее при покупке как единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа. Скидка на них составит до 100 рублей.

Дешевле стали три аппарата – Huawei P30, Huawei P30 Pro и Huawei P Smart 2019. Так, ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год Huawei P30 составит 118,09 белор. рублей, а на два года – 56,47 белор. рубля. В случае же с Huawei P30 Pro ежемесячный платеж уменьшился до 181,72 белор. рубля – при годовой рассрочке и до 86,91 белор. рубля – при двухлетней. При покупке единым платежом стоимость этих смартфонов снизилась до 1299 и 1999 белор. рублей соответственно.

Демократичный смартфон Huawei P Smart 2019 в рассрочку на год стал доступен с платежом 32,63 белор. рубля в месяц, а на два года – за 15,60 белор. рубля в месяц. Продается он по цене 359 белор. рублей.

Кроме того, смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали еще доступнее и в рамках акции «Выгодный трейд-ин».