Google просит у США разрешения на сотрудничество с Huawei

Google, где разрабатывается мобильная операционная система Android, попросила у американского правительства снять запрет на сотрудничество с Huawei. Об этом сообщает Android Authority со ссылкой на немецкий портал Finanzen.

По словам источника, вице-президент проекта Android Самир Самат обратился к правительству США с просьбой помиловать китайскую компанию. В частности, Самат попросил разрешение на возобновление деловых отношений на мобильном рынке между двумя компаниями. Finanzen передает, что о реакции властей США или сроков ответа на предложение Google не сообщается.

Журналисты Android Authority уточнили, что обращение Google к правительству США стало возможным после того, как Белый дом стал рассматривать частные случаи американо-китайского партнерства. В частности, в ноябре 2019 года власти США разрешили Microsoft сотрудничать с Huawei в целях поставок операционных систем Windows на ноутбуки MateBook.

25 февраля США обсудили новые ограничения для китайских компаний. Согласно новому предложению, иностранные компании, использующие американское оборудование, будут вынуждены иметь контакты только с лицензированными США партнерами. По прогнозу экспертов, таким образом может быть нанесен удар по партнерству Huawei и тайваньской компанией TSMC.