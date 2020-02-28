Компания HTC анонсировала новый смартфон R70, отнесенный к классической серии Wildfire, впервые запущенной в 2010 г., но потом заброшенной почти на 10 лет. В отличии от первых представителей серии, позиционировавшихся в качестве молодежных имиджевых устройств, R70 – это крайне бюджетный смартфон начального уровня.

HTC не раскрыла стоимость своей новинки, но поделилась детальной информацией о ее спецификациях, на основе которых можно сделать вывод, что это будет очень дешевый смартфон. Среди «одноклассников» он выделяется повышенной емкостью батареи и наличием четырех фотокамер, три из которых объединены в основном блоке на тыльной панели. Вместе с этим он характеризуется достаточно крупным вытянутым дисплеем с тонкими рамками по бокам и сверху.

В розницу WildFire R70 поступит в двух цветах пластикового корпуса – синем и черном. Дата начала продаж не установлена, но, по данным ресурса Gsmarena, релиз состоится до конца марта 2020 г.