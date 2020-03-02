Февральское обновление Windows 10 приносит новые проблемы

Пользователи Windows 10 сообщают, что обновление, выпущенное в последнюю неделю февраля, вызывает проблемы. Речь идёт о патче KB4535996, который вышел 27 февраля. После его установки у некоторых пользователей возникли серьёзные ошибки в работе ОС.

Отметим, что KB4535996 является дополнительным обновлением и устанавливается только при ручной активации, а не автоматически. Сообщается, что в некоторых случаях установка прерывается с ошибками 0x800f0922 и 0x80070003. При попытке скачивания всё нормально, предварительный этап установки также проходит штатно. Однако при перезагрузке обновление доходит до 6 %, затем прерывается. После ещё одной перезагрузки системы цикл повторяется.

Но если установить патч всё же удалось, то система начинает работать со сбоями. В их числе отмечаются «фризы» — кратковременные замирания системы, BSOD и падение производительности. А на ноутбуках Dell XPS 15 с современными драйверами система может просто не загружаться после перезапуска. При этом звуковые сигналы BIOS указывают на сбой при прохождении инициализации оборудования.

Справедливости ради отметим, что в большинстве случаев ситуация всё же не столь фатальна. Многие пользователи утверждают, что у них обновление KB4535996 установилось штатно и не внесло сбоев в работу. Если же проблемы проявились, то лучшим решением будет удалить обновление.

В самой компании пока не комментируют ситуацию и не признают наличие проблемы. Вероятно, для этого нужна некая «критическая масса» ошибок и жалоб со стороны пользователей.